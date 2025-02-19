"Кем играть "Ростову", если уйдет Глебов? Ну я могу вернуться, ха-ха. Шутка. Есть молодые ребята, которые способны играть в основе. Конечно, они не будут сразу же на уровне Глебова, но и сам Глебов, который пришел шесть лет назад, тоже не был тем футболистом, который есть сейчас. Как мне кажется, нужно доверять молодым, правильно работать — тогда появятся такие же хорошие футболисты", - приводит слова Гацкана "РБ Спорт".
Согласно последним данным СМИ, опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов близок к переходу в московское "Динамо". Сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера на уровне 7+1 млн евро, игрок 19 февраля в Москве прошёл медосмотр и 20 февраля должен подписать контракт со столичным клубом.
Александр Гацкан, выступая на позиции опорного полузащитника, был игроком футбольного клуба "Ростов" с августа 2008 года по июль 2019 года.
Александр Гацкан: если Глебов перейдёт в "Динамо", я могу вернуться в "Ростов"
Бывший футболист "Ростова" Александр Гацкан высказался о возможном уходе из команды из Ростова-на-Дону капитана и опорного полузащитника Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"