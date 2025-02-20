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Срура: ЦСКА и "Сантос" борются за полузащитника "Ривер Плейта" Вильягру

Московский ЦСКА и бразильский «Сантос» ведут борьбу за полузащитника Вильягру.
Фото: IMAGO
По информации инсайдера Срура клубы предлагает за него около 7 миллионов евро. Однако в ходе переговоров сумма может быть увеличена.

Тем временем «Ривер Плейт» продолжает переговоры с «Краснодаром» по трансферу Кевина Кастаньо. Сам футболист заинтересован в переходе, а аргентинский клуб предложил 9 миллионов евро за 70% прав на игрока. Окончательное решение по сделке может быть принято уже сегодня.

Вильягра присоединился к «Ривер Плейту» в феврале 2024 года, перебравшись из «Тальерес» за 11 миллионов евро. За прошедший год он сыграл 36 матчей за аргентинский клуб, в которых сумел отличиться одной результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 5,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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