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Агент Ракова: надеемся, что Вадим будет получать больше игрового времени этой весной

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вадима Ракова, высказался о перспективах своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Вадим хорошо провел сборы, у него положительная динамика. Он продолжит этот чемпионат в составе "Локомотива". Надеемся, что он будет получать больше игрового времени этой весной. Мне кажется, что своей работой Вадим это заслужил", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

В текущем сезоне Вадим Раков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 800 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

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