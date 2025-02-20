"Вадим хорошо провел сборы, у него положительная динамика. Он продолжит этот чемпионат в составе "Локомотива". Надеемся, что он будет получать больше игрового времени этой весной. Мне кажется, что своей работой Вадим это заслужил", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
В текущем сезоне Вадим Раков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 800 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Агент Ракова: надеемся, что Вадим будет получать больше игрового времени этой весной
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вадима Ракова, высказался о перспективах своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"