Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ФКСБ
20:45
ПАОКНе начат
Рома
20:45
ПортуНе начат
Буде-Глимт
20:45
ТвентеНе начат
Галатасарай
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Виктория П
23:00
ФеренцварошНе начат
Аякс
23:00
ЮнионНе начат
Андерлехт
23:00
ФенербахчеНе начат
Реал Сосьедад
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
20:45
ГентНе начат
Олимпия
20:45
БорацНе начат
Пафос
20:45
ОмонияНе начат
Хайденхайм
20:45
КопенгагенНе начат
Ягеллония
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Панатинаикос
23:00
ВикингурНе начат
АПОЭЛ
23:00
ЦелеНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
МольдеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
ТорпедоНе начат

Нападающий "Динамо" Тюкавин: ждем Глебова

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что в команде ждут Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
- Константин, что скажешь в двух словах?

- Ждем Глебова (смеется)! - сказал Тюкавин в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Константина Алексеева.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может сегодня перейти в московское "Динамо" за 9 миллионов евро. В текущем сезоне Глебов провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится