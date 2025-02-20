- Константин, что скажешь в двух словах?
- Ждем Глебова (смеется)! - сказал Тюкавин в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Константина Алексеева.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может сегодня перейти в московское "Динамо" за 9 миллионов евро. В текущем сезоне Глебов провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Нападающий "Динамо" Тюкавин: ждем Глебова
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что в команде ждут Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"