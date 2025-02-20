"Такой игрок, как Глебов, просто очень нужен "Динамо" в опорной зоне: необходим "разрушитель". Это 100%. Хотя в "Ростове" он еще и забивал. Он будет хорошим приобретением. Надеюсь, что с приходом Глебова в центре поля будет больше отборов. Он поможет цементировать оборону", - цитирует Терехина "Матч ТВ".
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник Данил Глебов подписал контракт с московским "Динамо" на пять лет и присоединится к команде сегодня ночью. "Ростов" получит за переход игрока 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Глебов провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место с 26-ю очками в своем активе.
Терехин: такой игрок, как Глебов, просто очень нужен "Динамо" в опорной зоне
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о возможном переходе Данила Глебова в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Ростов"