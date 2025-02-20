"Для "Динамо" Данила Глебов — очень важная персона. Клуб попал в точку, подписав такого футболиста, — команде не хватает злого "дога" в центре поля, в которого постепенно вырастает Глебов", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Сегодня, 20-го февраля, полузащитник Данил Глебов был внесен в заявку московского "Динамо". Сообщалось, что бело-голубые заплатят "Ростову" за переход около 8 миллионов евро, а сам игрок заключит контракт на пять лет.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Непомнящий: "Динамо" попало в точку, подписав Глебова — команде не хватает злого "дога" в центре поля
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе Данила Глебова в "Динамо".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ