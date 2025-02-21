«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС.
При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.
В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», — сообщает пресс-служба РПЛ.
Зделар перешёл в «Зенит» из ЦСКА за 1,2 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
РПЛ: переход Зделара в "Зенит" оформили после наступления 21 февраля, когда изменения в заявках уже были заблокированы
Фото: ФК ЦСКА