«Зачем молодёжь возить на сборы с основой, если никого не оставляют на сезон? Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет? Идите все сразу по пути Мелёшина в «Сочи» или куда-нибудь ещё! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке «Зенита», чтобы заполнить российский слот. Но шанса заиграть молодым русским за «Спартак» при таком спортивном директоре и подходе руководства — 0,3%», — заявила Салихова Metaratings.
В зимнее трансферное окно Павел Мелешин перешёл из «Спартака» в «Сочи» за 270 тысяч евро. Первую часть сезона он провёл в «Сочи» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий сыграл 16 матчей за «Сочи», в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.
По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 20-летнего форварда составляет 700 тысяч евро. Его контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Кроме того, «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Павла Мелешина.
Зарема – о молодежи "Спартака": шансов заиграть – 0,3%, лучше сразу уходить
Зарема Салихова раскритиковала подход «Спартака» к развитию молодых игроков, заявив, что у них почти нет шансов закрепиться в команде.
Фото: ФК "Спартак"