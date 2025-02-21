«Зачем он им нужен? Он забил один мяч за 96 игр. Что это за полузащитник? В «Зените» уже есть один тихоход из ЦСКА — Ахметов. Понятно что у «Зенита» денег до чёрта, им всё равно, кому платить. Зделар мог бы и бесплатно уйти, у него контракта-то оставалось полгода. Но, по-моему, он сам настоял, чтобы его продали. Агент, скорее всего, дурака валяет, никто на них управу не найдёт», — цитирует Пономарева Metaratings.
Ахметов присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно 2024 года, перейдя из «Краснодара» за 850 тысяч евро. За год он провёл в команде 15 матчей, но не смог отличиться голевыми действиями. Ранее Ахметов четыре года выступал за ЦСКА.
Зделар перешёл в «Зенит» в прошедшее зимнее трансферное окно из ЦСКА за 1,2 миллиона евро. За 96 матчей в составе армейцев сербский полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас.
Оба игрока заключили контракт с «Зенитом» до 30 июня 2026 года.
Пономарёв – о переходе Зделара в "Зенит": у них уже есть один тихоход из ЦСКА – Ахметов
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал трансфер сербского полузащитника Саши Зделара в «Зенит» и выразил недоумение кадровой политикой петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"