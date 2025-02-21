«Соотношение цены и качества новичков «Спартака» пока неизвестно, в будущем узнаем, что представляют собой эти футболисты и оправдана ли была такая трата денег. «Лукойл» — большая компания, у них очень много денег. Вот они и тратят свои финансы. Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить», — заявил Глушаков «Матч ТВ».
Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год и выиграл с командой Российскую Премьер-лигу в сезоне-2016/2017, будучи капитаном команды.
В прошедшее зимнее трансферное окно «Спартак» установил новый рекорд по самому дорогому приобретению в истории клуба, купив нападающего Ливая Гарсию из АЕКа за 18,7 миллиона евро.
Предыдущим рекордсменом был Гус Тиль, которого «Спартак» приобрёл за 18 миллионов евро у АЗ Алкмар.
Глушаков — о дорогих трансферах "Спартака": знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал масштабные траты клуба в зимнее трансферное окно, но отказался раскрывать их причину.
Фото: ФК "Спартак"