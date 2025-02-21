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Радимов: Зделар — страховка "Зенита" на случай проблем у Барриоса и Вендела

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
«Думаю, «Зенит» страхуется. Подменить основного опорного полузащитника Барриоса некому, правильно? А Зделар знает чемпионат, это раз. Второе, я посмотрел статистику, из 18 туров за ЦСКА в этом сезоне он не сыграл только в трех. Вызывался в национальную сборную… И стоит его трансфер не так дорого. Дальше всё будет зависеть от него, но на данный момент, как я вижу, это альтернатива в центр поля Барриосу и Венделу», — заявил Радимов «Матч ТВ».

С июля 2022 года Зделар выступает за ЦСКА. Он перешёл в этот клуб из «Партизана» за 500 тысяч евро. За ЦСКА Зделар провёл 96 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Следует отметить, что контракт Зделара с ЦСКА был рассчитан до конца текущего сезона, и уже летом он мог бесплатно перейти в любой другой клуб. Тем не менее, «Зенит» принял решение выкупить игрока сейчас на вторую половину сезона Российской Премьер-Лиги за 1,2 миллиона евро.

29-летний полузащитник также выступал за сборную Сербии. Его дебют состоялся в 2016 году, и с тех пор он сыграл 9 матчей.

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