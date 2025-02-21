"Что касается ухода Мелёшина в "Сочи", я не сторонник таких трансферов. Почему "Спартак" не оставил своего воспитанника? Русских всегда нужно держать в составе. Если есть талант, нужно развивать, а не куда-то быстро продавать или отдавать. Считаю этот трансфер абсурдным", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Нападающий Павел Мелешин перешел из московского "Спартака' в "Сочи" за 270 тысяч евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне Мелешин провел за южан во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.
После 21-го сыгранного тура "Сочи" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками. В 22-м туре Первой Лиги южане сыграют на своем поле с саратовским "Соколом".
Тарханов - о переходе Мелешина в "Сочи": считаю этот трансфер абсурдным
Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе Павла Мелешина в "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"