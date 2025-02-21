— Можно ли сказать, что красно-белые идут ва-банк и все сделано, чтобы все-таки побороться за чемпионство в этом году?
— Да, конечно. Команда заиграла, в клубе поверили в Станковича. Ему доверяют, и если он говорит, что кто-то ему нужен, того покупают. Солари играл с Барко в "Ривер Плейте", они друзья, а в команде все решает коллектив. В атаке красно-белых феерят Бонгонда, Угальде. И все они говорят на одном языке. Очень важно, чтобы было проще коммуницировать на поле.
В рамках зимнего трансферного окна 2025 года московский "Спартак" сумел оформить три трансфера "на вход": были подписаны соглашения с аргентинским вингером "Ривер Плейт" Пабло Солари (по информации СМИ, за 10 миллионов евро), тринидадским нападающем афинского АЕКа Ливаем Гарсией (за 18,7 миллионов евро) и голкипером московского ЦСКА Ильей Помазуном (за 1,2 миллион евро).
После 18-го тура текущего сезона чемпионата России по футболу "Спартак" с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от промежуточных лидеров - "Краснодара" и "Зенита".
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев - о трансферах "Спартака": клуб идёт ва-банк, чтобы побороться за чемпионство в РПЛ
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением о трансферной кампании московского "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"