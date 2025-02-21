"Дорогие болельщики "Ростова"! Настал день, когда я говорю вам до свидания. Все 6 лет в футболке клуба для меня были наполнены вашей любовью. "Ростов" навсегда останется в моей жизни и в моем сердце. Выражаю огромную благодарность руководству, тренерскому штабу, каждому партнеру по команде и персоналу клуба за все, что вы для меня сделали. Желаю вам удачи, побед и успехов! Всех люблю! Увидимся!", - приводит слова Глебова Sport24.
20 февраля московское "Динамо" объявило о подписании 5-летнего контракта с опорным полузащитником сборной России Данилом Глебовым. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 25-летнего футболиста из "Ростова" составила 7 миллионов евро.
Глебов был игроком "Ростова" с января 2019 года по февраль 2025 года. За это время полузащитник принял участие в 191 официальном матче, забил 12 голов, отдал 17 голевых передач, получил 32 жёлтые карточки (в т.ч. 1 раз - второе предупреждение за матч) и 2 прямые красные карточки.
Данил Глебов обратился к болельщикам "Ростова" после трансфера в "Динамо"
Опорный полузащитник сборной России Данил Глебов обратился к болельщикам футбольного клуба "Ростов" после своего перехода в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"