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Источник: "Рубин" не успел договориться о трансфере защитника "Зенита"

По информации СМИ, казанский "Рубин" не успел до закрытия трансферного окна договориться с петербургским "Зенитом" об аренде бразильского защитника Родригао.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в СМИ появилась информация о том, что аренда 29-летнего бразильского игрока "Зенита" Родригао была одним из вариантов усиления "Рубином" позиции центрального защитника.

Родригао выступает за "Зенит" с июля 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 7 официальных матчах, в которых забил 1 гол. Его действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3,5 млн евро.

Источник: Legalbet

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