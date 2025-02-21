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Андрей Канчельскис: в ближайшие сезоны чемпионом будет только "Зенит"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ в несколько ближайших сезонов.
Фото: ФК "Зенит"
"Я вижу, что в ближайшие сезоны чемпионом будет "Зенит". Именно сезоны, я не оговорился. Чем "Краснодар" уступает "Зениту"? Чемпионствами. Это по ситуации на сегодня. Смысл тут что-то ещё искать?", - приводит слова Канчельскиса Legalbet.

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своём активе 39 очков. Такое же количество очков за 18 туров набрал петербургский "Зенит", который уступает "быкам" лишь по дополнительным показателям (а именно - результату личной встречи двух команд).

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