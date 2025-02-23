"Я считаю, что "Динамо" нужен был игрок такого уровня и на эту позицию. Что касается 8 миллионов, то на фоне остальных трансферов кажется, что это не так уж и много", - цитирует Мостового "ВсеПроСпорт".
Московское "Динамо" объявило о трансфере из "Ростова" полузащитника сборной России Данила Глебова. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 8 миллионов евро. Сам игрок заключил с сине-бело-голубыми контракт до лета 2030 года.
Всего на счету Данила Глебова 17 матчей в РПЛ и 6 - в Кубке России в текущем сезоне. В них россиянин отметился одним голом и одной результативной передачей.
Мостовой - о трансфере Глебова в "Динамо": 8 млн на фоне остальных трансферов - не так уж много
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о переходе опорника Данила Глебова из "Ростова" в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте