"Слово завышено не отображает всю завышенность этой суммы. Я хочу сказать, что красная цена за него - это 2-3 миллиона, и то, благодаря тому, что он россиянин и каким-то внутренним качествам. Если я руководитель "Динамо" и мне предлагают Глебова за 8 миллионов, то спросил бы их, а дайте мне хотя бы одно такое предложение за Глебова из Европы хотя бы за три миллиона? Тем более у него перелом ноги был", - заявил Селюк.
20-го февраля, в последний день трансферного окна в России, московское "Динамо" объявило о подписании опорного полузащитника "Ростова" и сборной России Данила Глебова. С самим 25-летним хавбеком был заключен контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера Глебова из "Ростова" в "Динамо" составила 8 миллионов евро.
Данил Глебов выступал за "Ростов" с января 2019 года. В стан желто-синих он переходил из "Анжи" за 50 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Глебова 23 матча в РПЛ и Кубке России. Всего полузащитник отметился одним голом и одной голевой передачей.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Селюк: красная цена за Глебова - 2-3 млн, и то, благодаря тому, что он россиянин
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника сборной России Данила Глебова из "Ростова" в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте