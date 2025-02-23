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"Двойка! Изучайте матчасть". Медведев прокомментировал возможный переход Перейры в "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе в качестве свободного агента хавбека "Крузейро" Матеуса Перейры.
Фото: Global Look Press
"Изучайте матчасть. Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. "Опять двойка!" - приводит слова Медведева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" продолжает работу над переходом бразильского полузащитника "Крузейро" Матеуса Перейры. Напомним, в последние часы трансферного окна футболист, прошедший медосмотр, отказался подписывать контракт с российской командой.

28-летний хавбек играет за "Крузейро" с лета прошлого года. Нынешнее трудовое соглашение Перейры с бразильским клубом рассчитано до конца июня будущего года.

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