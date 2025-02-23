"Я думаю, что "Спартак" точно слабее "Краснодара" и "Зенита". Они не сильнее "Локомотива". В принципе, наверное, не намного сильнее "Динамо". Конечно, неизвестно, как сейчас все повернется после перерыва, но они не являются лидерами по игре. Финал Зимнего Кубка РПЛ показал это. Когда "Зенит" начинает играть в полную силу, "Спартак" даже не понимает, куда бежать", - приводит слова Червиченко "Спорт День за Днем".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак", который возглавляет сербский специалист Деян Станкович, в 18 матчах набрал 37 очков, которые позволяют команде располагаться на третьей строчке в турнирной таблице.
Отставание красно-белых от промежуточных лидеров чемпионата России - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка. В то же время "Спартак" на 2 очка опережает московские команды - "Динамо" и "Локомотив", которые сейчас занимают четвёртое-пятое места.
Червиченко: "Спартак" точно слабее "Зенита", "Краснодара" и не сильнее "Локомотива"
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о перспективах выступления московского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"