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Валерий Шмаров рассказал, за счет чего "Спартак" стал чемпионом страны в 1989 году

Бывший игрок московского "Спартака" высказался о бывшем наставнике красно-белых Олеге Романцеве.
"Когда Олег Иванович пришел, то он, конечно, отличался, сразу почувствовалось, что он только недавно закончил играть, поэтому все наши трудности и проблемы понимал. Поэтому в 1989 году мы так удачно под его руководством выступили и завоевали чемпионство", - приводит слова Шмарова ТАСС.

Олег Романцев занял пост главного тренера московского "Спартака" в январе 1989 года, тем самым, сменив Константина Бескова,

Московский "Спартак" стал чемпионом СССР в 1989 году, набрав за 30 матчей 44 очка (тогда за победу команды получали 2 очка). Красно-белые опередили клуб "Днепр", который базировался в Днепропетровске, на 2 очка. Для "Спартака" этот чемпионский титул стал двенадцатым завоеванным в своей истории.

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