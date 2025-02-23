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СМИ: "Зенит" летом снова попробует купить защитника "Фламенго" Уэсли

По информации СМИ, петербургский "Зенит" во время летнего трансферного окна 2025 года вернется к варианту с приобретением правого защитника "Фламенго" Уэсли.
Фото: ФК "Фламенго"
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые зимой неоднократно делали бразильскому клубу предложения о приобретении 21-летнего футболиста (якобы, на суммы от 15 до 38 млн евро), однако каждый раз получали отказ.

Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 9 млн евро, его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца 2028 года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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