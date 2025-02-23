Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые зимой неоднократно делали бразильскому клубу предложения о приобретении 21-летнего футболиста (якобы, на суммы от 15 до 38 млн евро), однако каждый раз получали отказ.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 9 млн евро, его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца 2028 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: "Зенит" летом снова попробует купить защитника "Фламенго" Уэсли
По информации СМИ, петербургский "Зенит" во время летнего трансферного окна 2025 года вернется к варианту с приобретением правого защитника "Фламенго" Уэсли.
Фото: ФК "Фламенго"