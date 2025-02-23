"Мы действительно вели Кейта, интерес к нему был. В целом, он бы усилил наш клуб, но в случае его приглашения к нам был определенный риск, связанный с платежами. Мы решили, что в этой ситуации рисковать не хотим, поэтому и отказались от него", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Малийский футболист Нумори Кейта, выступающий на позиции опорного полузащитника с сентября 2024 года выступает в составе тунисского "Татавина". В его составе он принял участие в 13 официальных матчах, в которых результативные действия не свершил и получил три жёлштые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 200 тысяч евро.
Шамиль Газизов рассказал о несостоявшемся трансфере махачкалинского "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов объяснил решение клуба отказаться от подписания опорного полузащитника тунисского "Татавина" Нумори Кейта.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала