"Задачей является сохранение первого места в таблице. Посмотрим, сделала ли команда выводы из прошлого сезона, надеюсь, что да. Мы будем исходить из своей игры, выходить на каждый матч с целью победить. Надеемся на чемпионство", - цитирует Агкацева ТАСС.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на 10-й строчке с 18-ю очками в своем активе.
Команда Мурада Мусаева примет на своем поле грозненский "Ахмат" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Голкипер "Краснодара" Агкацев: надеемся на чемпионство - задачей является сохранение первого места в таблице
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: РПЛ