"Я уверен, что Саша ещё не сказал своего слова в "Зените". Запомните мои слова: в каком-нибудь матче Соболев забьёт гол, вытащит важнейшую игру, и эти очки повлияют на чемпионскую гонку. Я в целом считаю, что он может стать первым номером в атаке "Зенита". Но при этом мы все понимаем, что он покупался как опция в атаку, чтобы можно было играть на высокого форварда", — приводит слова Гасилина Legalbet.
Центральный нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, сумма компенсации за переход составила 10 миллионов евро.
С тех пор форвард в составе своей новой команды принял участие в 16 официальных матчах (7 раз - попадал в стартовый состав, 9 раз - выходил на замену), в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.
Гасилин: Соболев ещё не сказал своего слова в "Зените" - однажды забьёт гол и вытащит важнейшую игру
Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о центральном нападающем петербургского клуба Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"