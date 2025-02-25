"Ливай Гарсия не будет играть. Его лучший год был три года назад, потом все хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашелся "Спартак", который вливает двадцатку. Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Ливая Гарсию из Греции за такие бабки", - приводит слова Гурцкая Sports со ссылкой на эфир ютуб-шоу "Это футбол, брат!".
Тринидадский нападающий Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из афинского АЕКа 7 февраля 2025 года за 20 миллионов евро и подписал соглашение, рассчитанное на 3,5 года.
В сезоне-2024/25 форвард в составе греческого клуба в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых записал на свой счет 10 голов и 3 голевые передачи. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.
Гурцкая: купить Ливая Гарсию за двадцатку нельзя - думал бы, что это отмывание бабок, если бы не знал, что это не так
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переходе тринидадского нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"