«Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня все это было удивительно», — цитирует Касереса «СЭ».
Напомним, 19 февраля московский клуб объявил о подписании 24-летнего парагвайского защитника. Он перешёл из «Лануса» за 3,4 миллиона евро и подписал контракт до конца 2029 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 1 миллион евро по версии Transfermarkt.
Уже 2 марта Касерес может дебютировать за «Динамо» в официальных матчах против «Ростова» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Новичок "Динамо" Касерес поделился своими первыми мыслями от посещения России
Новичок «Динамо» Хуан Касерес поделился первыми впечатлениями от Москвы.
Фото: ФК "Динамо"