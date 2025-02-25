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Новичок "Динамо" Касерес поделился своими первыми мыслями от посещения России

Новичок «Динамо» Хуан Касерес поделился первыми впечатлениями от Москвы.
Фото: ФК "Динамо"
«Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня все это было удивительно», — цитирует Касереса «СЭ».

Напомним, 19 февраля московский клуб объявил о подписании 24-летнего парагвайского защитника. Он перешёл из «Лануса» за 3,4 миллиона евро и подписал контракт до конца 2029 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 1 миллион евро по версии Transfermarkt.

Уже 2 марта Касерес может дебютировать за «Динамо» в официальных матчах против «Ростова» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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