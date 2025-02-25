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Глушенков: когда сборная играла с Брунеем, "Зенит" играл с "Фенербахче". Где по факту будет интереснее?

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что его слова о национальной команде были искажены и привел сравнение с матчем против «Фенербахче».
Фото: ФК "Зенит"
Ранее он заявил, что ему интереснее тренироваться в «Зените» с Венделом и Клаудиньо, чем выступать за национальную команду в матчах против слабых соперников.

«Я ни с кем не зарубался. Многим не понравились мои слова о том, что мне интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную. Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся. Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию играть с «Фенербахче». Где по факту будет интереснее? Это сухое спортивное сравнение», — отметил Глушенков Sport24.

Глушенков — второй по рыночной стоимости игрок Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt. За сборную России он провёл лишь одну игру: в сентябре 2024 года в товарищеском матче против Кыргызстана, выйдя на замену и отыграв 45 минут. На тот момент сборной уже руководил Валерий Карпин.

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