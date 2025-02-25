«Не смотрю на Чеферина, мне нечего на него смотреть. Я уверен, что Мишель Платини и Леннарт Юханссон не смотрели бы на политиков. Потому что спорт вне политики! И Олимпиады останавливали войны», — цитирует Гинера «СЭ».
Ранее Чеферин отмечал, что решение о частичном возвращении российских юношеских сборных вызвало резкую критику со стороны европейских политиков и ведущих СМИ, и УЕФА решило отказаться от этой идеи.
Леннарт Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год. После него эту должность занимал Мишель Платини до 2015 года. С 2016 года пост президента занимает Александр Чеферин.
Гинер — о главе УЕФА Чеферине: Платини и Юханссон не смотрели бы на политиков. Они знают, что спорт вне этого
Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что бывшие главы УЕФА не допустили бы влияния политики на спорт, комментируя решение Александера Чеферина по российским сборным.
Фото: ФК ЦСКА