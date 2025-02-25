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Нападающий "Зенита" Максим Глушенков назвал главную звезду РПЛ

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков назвал имя лучшего игрока РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
— Кто сейчас главная звезда РПЛ?

— Лёха Батраков.

— Почему не назвал себя?

— Это неправильно — пусть выводы о моей игре делают другие люди. А для меня лучший Лёха. Ему всего 19 лет, а он уже очень крутой. Может вырасти в футболиста топового европейского уровня, - сказал Глушенков в интервью Sport24.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. На счету Батракова два матча в составе национальной команды России.

После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.

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