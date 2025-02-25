"Разговоры с ним были тоже. Желание было, поначалу они не очень горели, потом был разговор про то, что это возможно. Но мы не могли ждать, нам нужно было приобретать вратарей. Считаю, мы качественно сработали, сразу взяв Артура Нигматуллина", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Илья Помазун в зимнее трансферное окно перешел из московского ЦСКА в "Спартак" и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного официального матча, так как был отстранен от работы с основной командой "армейцев" из-за того, что в интервью допустил свой переход в "Спартак".
Ранее Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". На счету голкипера 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 встреч на "ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
Главный тренер "Рубина" Рахимов рассказал об интересе к Помазуну летом
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал об интересе к голкиперу Илье Помазуну.
Фото: ФК "Спартак"