"Локомотив" отличается от "Динамо" тем, что у динамовцев есть амбиции бороться за высокие места, а у "железнодорожников" амбиций на места нет. "Локомотив" – большие молодцы, что играют молодыми ребятами, которые растут. Конечно, надо было и укрепиться им. Но мы видим, что при оптимизации бюджета заметно, как и у ЦСКА, такой возможности нет. Тем не менее, за счет улучшения командной игры, повышении мастерства футболистов, они могут довольно успешно провести вторую половину сезона", - приводит слова Белоуса "Спорт День за Днем".
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив", главным тренером которого является Михаил Галактионов, с 35-ю набранными очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание "железнодорожников" от третьего места составляет 2 очка, а от первого места - 4 очка.
В первом после зимнего перерыва матче "Локомотив" 28 февраля в рамках 19-го тура РПЛ на выезде проведет матч с махачкалинским "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Юрий Белоус назвал "Локомотив" командой без амбиций
Бывший вице-президент московского "Локомотива" Юрий Белоус высказался о перспективах выступления "железнодорожников" во второй части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"