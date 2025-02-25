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Юрий Белоус назвал "Локомотив" командой без амбиций

Бывший вице-президент московского "Локомотива" Юрий Белоус высказался о перспективах выступления "железнодорожников" во второй части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Локомотив" отличается от "Динамо" тем, что у динамовцев есть амбиции бороться за высокие места, а у "железнодорожников" амбиций на места нет. "Локомотив" – большие молодцы, что играют молодыми ребятами, которые растут. Конечно, надо было и укрепиться им. Но мы видим, что при оптимизации бюджета заметно, как и у ЦСКА, такой возможности нет. Тем не менее, за счет улучшения командной игры, повышении мастерства футболистов, они могут довольно успешно провести вторую половину сезона", - приводит слова Белоуса "Спорт День за Днем".

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив", главным тренером которого является Михаил Галактионов, с 35-ю набранными очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание "железнодорожников" от третьего места составляет 2 очка, а от первого места - 4 очка.

В первом после зимнего перерыва матче "Локомотив" 28 февраля в рамках 19-го тура РПЛ на выезде проведет матч с махачкалинским "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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