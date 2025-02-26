«Я знаю его, встречался с ним, причем в общей компании с тем же Валерой. Во-первых, он уже достаточно хорошо говорит по-русски, изучил менталитет. Во-вторых, он был одним из главных помощников Карпина. Он очень хорошо в физическом плане готовил команду» , — заявил Радимов «Матч ТВ».
Джонатан работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018-го года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
В настоящее время «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 26 очков. Также клуб пробился в полуфинал Кубка России, где ему предстоит сыграть двухматчевое противостояние с «Зенитом».
Радимов перечислил плюсы нового главного тренера "Ростова"
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение Джонатана Альбы главным тренером «Ростова» после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"