«С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: «Где здесь хоть какая-то бизнес-логика?» Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства. Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень-очень непросто. Удивили ли меня траты «Спартака»? Думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей», — заявил Бабаев «Матч ТВ».
Этой зимой «Спартак» сделал несколько приобретений. В частности, были подписаны аргентинский полузащитник Пабло Солари и форвард Ливай Гарсия. Переход Гарсии стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Кроме того, «Спартак» пополнил свои ряды вратарем ЦСКА Ильей Помазуном.
ЦСКА, в свою очередь, также укрепил состав, подписав двух новых игроков: бразильского нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино» и 18-летнего Артема Пономарчука из «Спартака».
Гендир ЦСКА Бабаев: трансферы "Спартака" удивили не только меня. Где здесь хоть какая-то бизнес-логика?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что его удивили серьезные финансовые вложения «Спартака» в зимнее трансферное окно. Он отметил, что в нынешних условиях сложно рассчитывать на окупаемость таких трат.
Фото: ФК ЦСКА