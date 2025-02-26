«Новички у нас пришли достаточно поздно. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды.
Что касается Зделара, здесь тоже всё произошло в последний момент. Трансферы, которые планировалось сделать в центральную зону, не удалось осуществить. Здесь мы воспользовались ситуацией, что у Зделара заканчивался контракт, они не планировали его продлевать.
Что касается Луиса Энрике, игрок пришел раньше, но ему пришлось пропустить какое-то время. Он молодой футболист, тоже потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать», — заявил Семак «Матч ТВ».
Всего на приобретение новичков «Зенит» потратил 34,3 миллиона евро. Кроме того, клуб выручил 36 миллионов евро от продажи следующих игроков: Клаудиньо, Артур и Изидор.
Напомним, что «Зенит» стал обладателем Зимнего кубка РПЛ, который проходил в Абу-Даби. В финальном матче они одержали убедительную победу над «Спартаком» со счётом 3:0.
Свой первый матч после возобновления Российской Премьер-Лиги «Зенит» проведёт на домашнем стадионе 1 марта против ЦСКА.
Семак прокомментировал зимние трансферы "Зенита": не так много новичков, на которых можно рассчитывать
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью на «Матч ТВ» поделился мнением о зимних трансферах клуба, отметив, что не все новички будут готовы к быстрому включению в игру.
Фото: ФК "Зенит"