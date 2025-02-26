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Абаскаль рассказал, что думает об аренде Зиньковского в "Крылья Советов"

Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал аренду полузащитника Антона Зиньковского в «Крылья Советов» и подчеркнул важность игрового времени для его дальнейшей карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
«Я думаю, что Антон — очень хороший игрок. Минуты, которые он проведет на поле в «Крыльях», могут иметь решающее значение. Мне было очень приятно работать с ним, и я желаю ему успехов в «Крыльях», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

В 2022 году Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. За это время он сыграл 87 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Сейчас рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро.

18 февраля стало известно, что «Крылья» берут игрока в аренду. Аренда будет длиться до конца текущего сезона.

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