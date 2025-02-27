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Гендир ЦСКА Бабаев опроверг нарушения со стороны "Зенита" при заявке Зделара на сезон

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал включение полузащитника Саши Зделара в заявку петербургского "Зенита" на текущий сезон РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Зделар перешел не свободным агентом. Это трансфер. Коллизия с заявкой? Там была определенная техническая накладка. Но это не так, как многие утверждали, что там были злостные нарушения. Формуляр, если можно так выразиться, был обозначен. Есть и аналогичная международная практика. Все было сделано в рамках регламентирующих документов", - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".

20 февраля опорный полузащитник сборной Сербии Саша Зделар перешёл из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". По информации СМИ, сумма компенсации за переход футболиста без учёта бонусных выплат составила 1,3 миллион евро. Контракт, который игрок заключил с сине-бело-голубыми, рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой "Зенит" не успел вовремя заявить Зделара, но в лиге пошли навстречу петербургскому клубу.

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