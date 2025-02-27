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Алеррандро: все бразильцы в ЦСКА были успешны

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал, что знает об успехах своих соотечественников в московском клубе и рад оказаться в такой атмосфере.

Фото: ФК ЦСКА
«Агентство, которое со мной сотрудничает, работало с Жо. Через них я узнал, что Жо успешно играл в ЦСКА, как и Вагнер Лав и другие бразильцы. Мне очень приятно, что клуб с такой теплотой и любовью относится к бразильцам. Все бразильцы в ЦСКА были успешны! Поэтому я надеюсь пройти такой же путь и оставить наследие, как Жо и Вагнер Лав», — заявил Алеррандро «Матч ТВ».

Вагнер Лав занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА за всю историю клуба. За время своей карьеры в армейском клубе он отличился 124 голами, забитыми в 259 матчах.

Другой бразильский нападающий, также игравший за ЦСКА, оставил заметный след в истории клуба. За 77 матчей он забил 44 гола. В 2008 году его удалось выгодно продать за 24 миллиона евро в «Манчестер Сити».

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