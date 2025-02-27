Владимир Пономарев назвал главный трансфер зимы в РПЛ

"Алеррандро. Я больше всего жду именно от него. Думаю, он будет интересным игроком. Глебов — неплохой парень с хорошей головой, но я не знаю, с какой целью он перешел в "Динамо". Ведь там уже есть люди, которые играют в основном составе на его позиции. Ему надо хорошо себя показать, чтобы играть в старте. Я не очень замечал его в "Ростове", он медленный", - приводит слова Пономарева "Матч ТВ".
25-летний бразильский нападающий Алеррандро стал игроком московского ЦСКА 17 февраля. "Армейский" клуб подписал контракт с футболистом по схеме "3+1". Для выступления в столичной команде бразилец выбрал 7-й игровой номер.
Предыдущим клубом форварда был бразильский "Ред Булл Брагантино". Согласно информации, которую опубликовали в СМИ, футболист для того, чтобы перейти в российский клуб, осуществил самовыкуп за 4,2 миллиона долларов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
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Фото: ПФК ЦСКА