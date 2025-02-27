"Дзюба куда бы ни приходил, везде здорово играет и все доказывает. Это в его характере, в его натуре. Дзюба из тех людей, которые могут поднять команду до своего уровня. Я очень рад, что он остался в РПЛ. Дай бог, чтобы и дальше так было", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы занимают 9-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. Команда Заурбека Тедеева сыграет на своем поле с московским "Спартаком" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Непомнящий: Дзюба из тех людей, которые могут поднять команду до своего уровня
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"