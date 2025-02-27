"Учитывая, что этот сезон был переходным, учитывая, что в начале сезона ушло достаточно много игроков, команда сделала ставку на молодёжь. Мало кто ожидал такого результата, но аппетит приходит во время еды, поэтому, думаю, что попадание в топ-5 для "Локомотива" будет норма. Но я, глядя на эту команду, боролся бы за медали, потому что она очень хорошо выглядит и при должной подготовке в зимнюю паузу может ещё проявить себя", - приводит слова Булыкина "Евро-Футбол.Ру".
После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым с 35-ю набранными очками располагается на пятом месте в турнирной таблице.
В 19-м туре чемпионата России по футболу сезона-2024/25 "железнодорожники" 28 февраля на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
"Аппетит приходит во время еды". Булыкин оценил турнирные перспективы "Локомотива"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением, какой результат по итогам текущего сезона Российской Премьер-Лиги будет нормальным для московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"