Денис Давыдов заявил об отсутствии фаворита в матче "Спартака" и "Оренбурга"

"После сборов всегда тяжело играть первые матчи. Все будут играть "от ножа", все голодные, соскучившиеся. Много голов не жду. Минимальная победа "Спартака". Опять же, первый матч – фаворита нет, будет непросто. Я думаю, "Спартак" хочет взять реванш за поражение в первом туре от "Оренбурга", всегда хочется долги возвращать", - приводит слова Давыдова "РБ Спорт".
Матч между московским "Спартаком" и футбольным клубом "Оренбург" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 запланирован на 2 марта. Он пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 16;30 по московскому времени.
После 18-го тура "Спартак" с 37-ю очками располагается в турнирной таблице на третьей строчке, а "Оренбург", имея в активе 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место.