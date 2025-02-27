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Денис Давыдов заявил об отсутствии фаворита в матче "Спартака" и "Оренбурга"

Бывший нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак"
"После сборов всегда тяжело играть первые матчи. Все будут играть "от ножа", все голодные, соскучившиеся. Много голов не жду. Минимальная победа "Спартака". Опять же, первый матч – фаворита нет, будет непросто. Я думаю, "Спартак" хочет взять реванш за поражение в первом туре от "Оренбурга", всегда хочется долги возвращать", - приводит слова Давыдова "РБ Спорт".

Матч между московским "Спартаком" и футбольным клубом "Оренбург" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 запланирован на 2 марта. Он пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 16;30 по московскому времени.

После 18-го тура "Спартак" с 37-ю очками располагается в турнирной таблице на третьей строчке, а "Оренбург", имея в активе 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место.

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