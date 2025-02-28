— Илья рассказал, что перестал с вами сотрудничать.
— Все так, это обоюдное решение, никто никому ничего не должен. Расстались как цивилизованные люди, без битья посуды, - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Илья Помазун перешел в московский "Спартак" из ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Ранее голкипер был отстранен от работы с основной командой "армейцев" из-за того, что в интервью допустил свой переход в "Спартак". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
Помазун ранее выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего на счету голкипера 105 матчей в РПЛ, 144 пропущенных мяча и 26 встреч "на ноль".
Агент Сафонов - о Помазуне: расстались как цивилизованные люди, без битья посуды
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о прекращении сотрудничества с голкипером Ильей Помазуном.
Фото: ФК "Спартак"