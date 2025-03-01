"Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность, будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из-за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство РФ. Так что для возвращения в Россию мне как минимум нужно приехать домой и сделать новую визу, а будет ли она туристическая или рабочая - зависит от будущего работодателя. Тут нет такого, что я покинул Россию или вышел из чата, как говорится", - заявил Андреев.
17 февраля пресс-служба самарских "Крыльев Советов" объявила об уходе из клуба генерального директора Вадима Андреева, который занимал свой пост с 2021 года. На его место был назначен бывший коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вадим Андреев уехал из России.
"Крылья Советов" после 18 туров занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарского клуба 18 набранных очков. Весенняя часть сезона начнется для самарцев сегодня, 1 марта. "Крылья Советов" встретятся на выезде с "Краснодаром" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Экс-гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев уехал в Латвию из-за аннулирования визы в России
Бывший генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев прокомментировал новости о своем отъезде из России
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте