Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Зенит
16:30
ЦСКАНе начат
Ахмат
19:00
РубинНе начат
Краснодар
19:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
КАМАЗ
17:00
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
СельтаНе начат
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
Бетис
20:30
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
17:00
ВенецияНе начат
Наполи
20:00
ИнтерНе начат
Удинезе
22:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
Боруссия ДНе начат
Вердер
17:30
ВольфсбургНе начат
РБ Лейпциг
17:30
МайнцНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Бохум
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
19:00
НиццаНе начат
Ланс
21:00
ГаврНе начат
ПСЖ
23:05
ЛилльНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
15:15
МиллуоллНе начат
Престон Норт Энд
15:15
БернлиНе начат
Борнмут
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
20:45
Плимут АргайлНе начат

Экс-гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев уехал в Латвию из-за аннулирования визы в России

Бывший генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев прокомментировал новости о своем отъезде из России
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте
"Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность, будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из-за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство РФ. Так что для возвращения в Россию мне как минимум нужно приехать домой и сделать новую визу, а будет ли она туристическая или рабочая - зависит от будущего работодателя. Тут нет такого, что я покинул Россию или вышел из чата, как говорится", - заявил Андреев.

17 февраля пресс-служба самарских "Крыльев Советов" объявила об уходе из клуба генерального директора Вадима Андреева, который занимал свой пост с 2021 года. На его место был назначен бывший коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вадим Андреев уехал из России.

"Крылья Советов" после 18 туров занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарского клуба 18 набранных очков. Весенняя часть сезона начнется для самарцев сегодня, 1 марта. "Крылья Советов" встретятся на выезде с "Краснодаром" в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится