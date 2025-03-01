- С точки зрения психологии я остался доволен. Не бросили играть после первых десяти минут второго тайма. Думаю, мы довольно легко пропустили мячи, такие голы категорически нельзя пропускать. Основная причина поражения — первые 10–12 минут второго тайма.
"Акрон" минимально уступил в 19-м туре российской Премьер-лиги нижегородскому "Пари НН" со счетом 1:2. Команда Заурбека Тедеева дважды пропустила в самом дебюте второго тайма, на 48-й и 50-й минутах. Единственный гол в составе тольяттинцев забил форвард Артем Дзюба.
Таким образом "Акрон" прервал свою двухматчевую победную серию в чемпионате России. Подопечные Тедеева располагаются на 9-м месте в таблице с 22 набранными очками.
Источник: "Матч ТВ"
Тедеев: основная причина поражения от "Пари НН" - первые минуты второго тайма
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал, почему его команда уступила "Пари НН" в 19-м туре чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Акрон"