"Желаю Геннадию Сергеевичу крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше оставался востребованным, был так же близок к "Зениту" и продолжал радовать нас своими высказываниями и мнением", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".
Геннадий Орлов в молодости занимался футболом на позиции нападающего, получил звание мастера спорта и наиболее запомнился по выступлениям за харьковский "Авангард" и ленинградское "Динамо". После завершения футбольной карьеры стал заниматься журналисткой деятельностью и был отмечен присуждением звания заслуженного работника культуры РФ и премии "ТЭФИ" 2008 года в номинации "Спортивный комментатор".
Аршавин поздравил Геннадия Орлова с 80-летним юбилеем
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поздравил с днём рождения спортивного комментатора и журналиста Геннадия Орлова, которому 2 марта исполнилось 80 лет.
Фото: ВК "Зенит"