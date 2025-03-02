«У Игнатова небольшое повреждение», — цитирует пресс-службу клуба «Чемпионат».
В текущем сезоне Игнатов принял участие в девяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость 24-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
В "Спартаке" сообщили, почему Игнатов не попал в заявку на матч с "Оренбургом"
Полузащитник Михаил Игнатов не попал в заявку «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» из-за небольшого повреждения.
Фото: ФК "Спартак"