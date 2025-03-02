Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Ростов
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Нефтехимик
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Балтика
19:00
ШинникНе начат
Родина
19:30
ТюменьНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Барселона
18:15
Реал СосьедадНе начат
Мальорка
20:30
АлавесНе начат
Осасуна
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Болонья
17:00
КальяриНе начат
Дженоа
17:00
ЭмполиНе начат
Рома
20:00
КомоНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХольштайнНе начат
Аугсбург
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
БрестНе начат
Осер
19:15
СтрасбургНе начат
Анже
19:15
ТулузаНе начат
Монпелье
19:15
РеннНе начат
Марсель
22:45
НантНе начат

Кубок Англии

Новости
Ньюкасл
16:45
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ФулхэмНе начат

В "Спартаке" сообщили, почему Игнатов не попал в заявку на матч с "Оренбургом"

Полузащитник Михаил Игнатов не попал в заявку «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» из-за небольшого повреждения.
Фото: ФК "Спартак"
«У Игнатова небольшое повреждение», — цитирует пресс-службу клуба «Чемпионат».

В текущем сезоне Игнатов принял участие в девяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость 24-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится