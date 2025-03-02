— Как и ожидалось, получились тяжёлая игра и тяжёлая победа. Потому что сопернику отступать уже было некуда. Предполагалось, что они будут играть от обороны, уповая на быстрые атаки. Первый тайм получился очень вязкий, и особо моментов у "Спартака" не было. Предрешила все атака, где "Оренбург" освободил свою зону, где открылся и получил мяч Маркиньос, а потом сделал передачу на Угальде, который великолепно сыграл, опередив защитника. Это эпизод, предопределивший исход матча.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Кечинов — об игре "Спартака" с "Оренбургом": тяжёлая победа. Все предрешила атака, где гости освободили свою зону
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Оренбургом" в домашнем матче РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"