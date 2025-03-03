По информации Metaratings, Сперцян, вероятно, не сможет присоединиться к сборной Армении для матчей с Грузией 20 и 23 марта. Ожидается, что он вернется в строй только после завершения мартовской паузы на матчи сборных.
Хавбек получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1), где был заменён на 71-й минуте. У Сперцяна диагностирована сильная гематома.
В текущем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах, включая все турниры, и стал автором 6 голов и 3 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: появилась информация о том, сколько дней пропустит из-за травмы Сперцян
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян рискует пропустить до четырёх недель из-за травмы.
Фото: ФК "Краснодар"