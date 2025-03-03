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Чернов — о будущем в "Спартаке": конечно, хочу остаться

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о возможном продлении контракта с московским клубом.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее агент игрока говорил, что обеспокоен вопросом продления контракта Чернова со «Спартаком».

«Да, я читал это все. Хочу ли я остаться в клубе? Да, конечно, хочу», — заявил Чернов «СЭ».

Чернов присоединился к «Спартаку» в 2022 году, перейдя из «Крыльев Советов» за 110 тысяч евро. За это время он сыграл 76 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт 29-летнего защитника действует до 31 декабря 2026 года.

После 19 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков.

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